Nahrungsmittelallergien werden häufiger – aber warum?

gefunden bei ALLERGONEWS am 08.07.2019 um 12:24 Uhr

Eine neue Klinische Forschungsgruppe an der Charité Berlin untersucht jetzt genauer, wie und warum Nahrungsmittelallergien entstehen. So will sie neue Strategien zur Vermeidung und Behandlung solcher Überempfindlichkeiten entwickeln. Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) fördert das interdisziplinäre Projekt für drei Jahre mit rund drei Millionen Euro. Obwohl beispielsweise Milch, Eier oder Nüsse einen wertvollen Beitrag zur Ernährung [...] .../Auszug

weiterlesen »