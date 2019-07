gefunden bei ALLERGONEWS am 10.07.2019 um 11:08 Uhr

Wer auch im mittleren Alter gut trainiert ist, hat ein geringeres Risiko, an COPD wie auch an Lungenkrebs zu erkranken und zu sterben. Darauf weisen die Lungenärzte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) hin. Ein gutes körperliches Leistungsvermögen im mittleren Alter verringert das Risiko, an COPD wie auch an Lungenkrebs zu erkranken. Darauf [...] .../Auszug

