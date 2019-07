gefunden bei ALLERGONEWS am 12.07.2019 um 13:00 Uhr

A simple finger-prick blood test could help prevent unnecessary prescribing of antibiotics for people with the lung condition chronic obstructive pulmonary disease (COPD), according to a new study. Lesen Sie weiter auf: Finger-prick blood test could safely reduce antibiotic use in patients with COPD Quelle: ScienceDaily | COPD Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

