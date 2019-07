Doppelt so hohes Risiko für Tod durch Herzleiden schon bei Wenig-Rauchern

gefunden bei ALLERGONEWS am 15.07.2019 um 10:56 Uhr

Auch Raucher, die im Mittel nur vier bis sechs Zigaretten täglich rauchen, haben ein doppelt so hohes Risiko wie lebenslange Nichtraucher, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Menschen, die Zigaretten rauchen, haben einer aktuellen australischen Studie zufolge ein etwa dreimal so hohes Risiko wie lebenslange Nichtraucher, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Das Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt [...] .../Auszug

