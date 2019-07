DGIIN: Strukturelle Veränderungen in der Krankenhauslandschaft sind notwendig

gefunden bei ALLERGONEWS am 18.07.2019 um 09:20 Uhr

Die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) begrüßt in ihrer aktuellen Stellungnahme die kritische Diskussion um eine Neuordnung der Deutschen Krankenhauslandschaft, die durch die aktuelle Bertelsmann-Studie ausgelöst wurde. Nach Ansicht der Fachgesellschaft ist es auch aufgrund des Personalmangels dringend notwendig, insbesondere in Ballungsräumen Krankenhäuser zu zentrieren. Gleichzeitig werde in ländlichen Regionen eine stabile [...] .../Ausz

weiterlesen »