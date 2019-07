Beugt frühkindlicher Käseverzehr Allergien vor?

gefunden bei ALLERGONEWS am 01.07.2019 um 17:00 Uhr

Ein abwechslungsreicher Speiseplan im frühen Kindesalter hilft Allergien vorzubeugen. Die schützende Wirkung der frühen Nahrungsvielfalt gegen allergische Erkrankungen wurde bereits in der Kohortenstudie „Protection against Allergy: Study Rural Environment“ (PASTURE) nachgewiesen. In dieser Studie wurden Daten über Ernährungsgewohnheiten, Umweltfaktoren und allergische Erkrankungen von der Geburt bis zum Alter von sechs Jahren von 931 Kindern erhoben. [...] .../Auszug

