gefunden bei ALLERGONEWS am 20.06.2019 um 10:00 Uhr

Status asthmaticus is a life-threatening asthma state with symptoms that include anxiety, fatigue, and shortness of breath. An inhaler may not treat the symptoms, so a person should seek immediate medical treatment. Learn more here. Lesen Sie weiter auf: What to know about status asthmaticus Quelle: Medical News Today | Asthma Titelbild/Grafik by Medical News [...] .../Auszug

weiterlesen »