gefunden bei ALLERGONEWS am 07.06.2019 um 20:00 Uhr

Skeeter syndrome is an allergic reaction to a mosquito bite. It may involve swelling and a fever. Treatment may involve taking antihistamines or using topical steroids. Learn more about skeeter syndrome, including how to prevent it, here. Lesen Sie weiter auf: What to know about skeeter syndrome Quelle: Medical News Today | Allergy Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

weiterlesen »