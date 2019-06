Tiere – Mainz: Eichenprozessionsspinner: Betretungsverbot ernst nehmen

gefunden bei ALLERGONEWS am 01.06.2019 um 12:00 Uhr

Mainz (dpa/lrs) – Bei der Verbreitung des Eichenprozessionsspinners, einer Raupe mit gefährlichen Brennhaaren, sieht das Umweltministerium in Mainz die Entwicklung des Tieres in diesem Jahr verzögert. Grund sei der recht kühle Mai, sagte eine Behördensprecherin am Freitag. Dies betreffe auch den Blattaustrieb der Eichen. „Derzeit haben die Raupen des Eichenprozessionsspinners das dritte Larvenstadium überschritten. Ab [...] .../Auszug

