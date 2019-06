Speiseröhrenentzündung – eosinophile Ösophagitis: eine allergisch bedingte ­Entzündung

gefunden bei ALLERGONEWS am 02.06.2019 um 11:00 Uhr

Eine Speiseröhrenentzündung kann zu Schluckstörungen, Würgereiz, Erbrechen, Blockaden in der Speiseröhre, Atemnot sowie Panikgefühl führen. Die Speiseröhrenentzündung ist allergische Erkrankung, die seit den 1980er Jahren auch als eosinophile Ösophagitis (EÖ) bekannt ist. In den 1970er-Jahren wurde diese eosinophile Ösophagitis noch als reine Kinderkrankheit angesehen. Erst in den 90er-Jahren hat man die Speiseröhrenentzündung als eigenständige Erkrankung und relevantes Probl

