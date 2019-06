gefunden bei ALLERGONEWS am 26.06.2019 um 13:00 Uhr

A recent survey from the GW School of Medicine and Health Sciences found patients with psoriasis frequently use complementary or alternative therapies to treat their symptoms when traditional treatments fail. Lesen Sie weiter auf: Psoriasis patients turn to alternative medicine when traditional treatments fail Quelle: ScienceDaily | Psoriasis Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »