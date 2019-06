Patientenbedürfnisse bei Psoriasis: Alter und Geschlecht machen den Unterschied

gefunden bei ALLERGONEWS am 03.06.2019 um 12:40 Uhr

Obwohl Patientenbedürfnisse eine wesentliche Triebkraft bei der Therapiewahl darstellen, werden diese in der Routinebehandlung nur selten systematisch untersucht. Im Rahmen einer Studie zur Analyse von Bedürfnissen und Erwartungen an Psoriasis Erkrankter, hat ein Autorenteam der Universitäts-Hautklinik Zürich die Register PsoBest und Swiss Dermatology Network of Targeted Therapies (SDNTT) im Hinblick auf Therapiewahl, Geschlecht und Alter [...] .../Auszug

