Nikotin in E-Zigaretten beeinträchtigen die Mucus-Clearance

gefunden bei ALLERGONEWS am 13.06.2019 um 16:27 Uhr

Das Dampfen nikotinhaltiger E-Zigaretten scheint die Mucus-Clearance in den Atemwegen zu behindern, wie aus einer neuen Studie hervorgeht. Darin berichtet ein Forscherteam der University of Kansas, der University of Miami und des Mt. Sinai Medical Center in Miami Beach berichtet, dass die Exposition menschlicher Atemwegszellen gegenüber nikotinhaltigem E-Zigarettendampf in Kultur zu einer mukoziliären Dysfunktion führte. [...] .../Auszug

