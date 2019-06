Können Asthma-Antikörper COPD-Exazerbationen verhindern?

gefunden bei ALLERGONEWS am 10.06.2019 um 15:30 Uhr

Der Antikörper Benralizumab wird bei Menschen mit schwerem eosinophilem Asthma bereits erfolgreich eingesetzt. Auch bei vielen Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, kurz COPD, sind eosinophile Granulozyten an der Entzündungsreaktion in den Atemwegen beteiligt. Forschende haben deshalb nun untersucht, ob Benralizumab auch bei COPD eine Therapieoption sein kann. In die Studien wurden insgesamt 3910 Betroffene zwischen [...] .../Auszug

