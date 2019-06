gefunden bei ALLERGONEWS am 25.06.2019 um 03:00 Uhr

Wie häufig sind Kosmetika mikrobiell kontaminiert? Um dies zu klären, haben Forscher Informationen im Schnellwarnsystem RAPEX der Europäischen Kommission durchforstet. Lesen Sie weiter auf: Keime in der Hautcreme: Bei Hautinfektion auch an Kosmetika denken! Quelle: Ärzte Zeitung | Hautkrankheiten Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »