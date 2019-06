gefunden bei ALLERGONEWS am 19.06.2019 um 03:00 Uhr

Schöne, gepflegte Füße sind vor allem im Sommer ein attraktiver Blickfang. Doch nicht die Optik allein ist entscheidend. An den Füßen lassen sich auch mögliche Krankheiten ablesen. Es lohnt sich also, den Füßen Aufmerksamkeit zu schenken und und bei Veränderungen frühzeitig einen Arzt aufzusuchen. …/Auszug Lesen Sie weiter auf: Fußpilz, Knickzeh und Co.: Krankheiten zeigen [...] .../Auszug

weiterlesen »