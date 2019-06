gefunden bei ALLERGONEWS am 22.06.2019 um 03:00 Uhr

Sie können Juckreiz, Atemprobleme und im Extremfall einen allergischen Schock hervorrufen: In Deutschland breiten sich aktuell Eichenprozessionsspinner aus, in Wolfsburg wurde ein Marathon abgesagt. Lesen Sie weiter auf: Eichenprozessionsspinner: Raupen verhindern Marathon in Wolfsburg Quelle: SPIEGEL ONLINE | Haut Titelbild/Grafik by SPIEGEL ONLINE .../Auszug

