gefunden bei ALLERGONEWS am 02.06.2019 um 12:00 Uhr

Scientists from King’s College London have found that young children with severe eczema infected with Staphylococcus aureus (SA) bacterium, are at a higher risk of developing a food allergy. Lesen Sie weiter auf: A common skin bacterium put children with severe eczema at higher risk of food allergy Quelle: ScienceDaily | Allergy Titelbild/Grafik by ScienceDaily [...] .../Auszug

weiterlesen »