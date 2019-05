gefunden bei ALLERGONEWS am 30.05.2019 um 12:00 Uhr

Philadelphia/New York (dpa) – Gesetze für eine umweltfreundlichere Taxiflotte in New York haben tatsächlich zu einer etwas besseren Luft geführt – insbesondere in Manhattan. Lesen Sie weiter auf: Wissenschaft: New Yorker Taxi-Gesetze verbessern die Luft Quelle: Süddeutsche Zeitung | Asthma Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

weiterlesen »