gefunden bei ALLERGONEWS am 07.05.2019 um 10:00 Uhr

Pfeifende Atemgeräusche (Wheezing) im Vorschulalter können in Asthma übergehen. Um Risikokinder erkennen und früh behandeln zu können, raten Pädiater zum regelmäßigen Check – getreu dem Motto des Welt-AsthmaTages 2019: „Stop for Asthma! Lesen Sie weiter auf: Welt-Asthma-Tag: Wann wird Wheezing bei Kindern zu Asthma? Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »