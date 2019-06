gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 31.05.2019 um 12:48 Uhr

In dieser Woche 211 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Ich bin dann mal bis zum 24.6. weg. Danach bin ich bis September weitgehend ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich also nicht im Angebot. Ich wünsche Ihnen eine erträgliche Zeit! Sicherheitslücken: Probleme mit der elektronischen Patientenakte. Sendung des BR am 29.05.2019 - 21:00 Uhr Soulfood: Heart - "Barracuda"

weiterlesen »