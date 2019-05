Wahnsinnswoche 2019:20

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 18.05.2019 um 15:35 Uhr

Und dann noch das hier:

Zum Schluss ein anonym eingesandtes Foto. Es zeigt die Situation vor der Praxis zu Beginn einer typischen Notfallsprechstunde am Donnerstag:

In dieser Woche 172 Patientenkontakte und 20 Terminausfälle. Der Terminkalender ist bis zu meinem Urlaub (3.-21.6.2019) randvoll, und der August ist auch schon ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich daher leider nicht im Angebot. Alkohol: Selbsthilfe in Wuppertal. Ich lasse mich ja vorläufig nicht an die Telematik-Infrastruktur anschließen, weil ich dadurch keinen Gegenwert erhalte und obendrein noch unkalkulierbare Sicherheitslücken in mein System einpflanzen lassen würde.

