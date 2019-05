gefunden bei ALLERGONEWS am 17.05.2019 um 20:00 Uhr

Gefahr durch zu hohe Nickelwerte in Ohrschmuckprodukten. Das Unternehmen „Action Service & Distributie B. V. / Top Fashion Trading B. V.“ ruft aktuell ein umfangreiches Sortiment an Ohrschmuck zurück. Aufgrund eines Produktionsfehlers wurden in Ohrringen höhere Mengen von Nickel festgestellt als rechtlich zugelassen. Nickel kann durch Hautkontakt bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen, wie beispielsweise Juckreiz, [...] .../Auszug

