gefunden bei ALLERGONEWS am 13.05.2019 um 14:51 Uhr

Hallo liebe Leser, bereits zum 6. Mal startet der Zöliakie Austausch den digitalen McDonalds Flashmob. Im #celiacawarenessmonth Mai in der Woche des Weltzöliakietags starten wir eine neue Auflage unserer Erinnerungsaktion mit der Bitte, um Einführung der glutenfreien Burger auch bei McDonald’s in Deutschland. In den vergangenen Jahren hat sich der glutenfreie Burger europaweit in vielen [...] .../Auszug

weiterlesen »