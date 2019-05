gefunden bei ALLERGONEWS am 18.05.2019 um 15:00 Uhr

Forscherinnen und Forscher des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) haben in einer Forschungskooperation ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem eine präzisere Vorhersage und eine verbesserte Ausbeute bei der biotechnologischen Proteinsynthese in Wirtsorganismen möglich ist. Das neue Verfahren bietet vielfältige biotechnologische Anwendungs­möglichkeiten u.a. in der Impfstoffentwicklung. Lesen Sie weiter auf: Machine Learning zur Steigerung der biotechnologischen Proteinproduktion Quelle: Pau

weiterlesen »