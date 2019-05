gefunden bei ALLERGONEWS am 10.05.2019 um 12:00 Uhr

Laut einer aktuellen Metaanalyse könnte das in Eiern enthaltene Cholesterin entgegen bisheriger Kenntnisse doch an der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt sein. Sind wir wieder auf dem Weg zum schlechten Ei? [weiter lesen] Lesen Sie weiter auf: Gutes Ei, schlechtes Ei? Quelle: DEBInet Titelbild/Grafik by DEBInet | Kluthe-Stiftung Ernährung und Gesundheit .../Auszug

weiterlesen »