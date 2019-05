Grünes Licht für die zweite Förderperiode des Graduiertenkollegs „Hallmarks of Skin Cancer“

gefunden bei ALLERGONEWS am 20.05.2019 um 08:35 Uhr

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) schickt das Graduiertenkolleg 2099 „Hallmarks of Skin Cancer“ in die zweite Förderperiode – das gab die „Einrichtung zur Förderung der Wissenschaft und Forschung in Deutschland“ am 13. Mai 2019 öffentlich bekannt. Für die Fortführung des strukturierten Doktorandenprogramms, das sich der Hautkrebsforschung widmet, stellt die DFG in den kommenden viereinhalb Jahren Fördermittel [...] .../Auszug

weiterlesen »