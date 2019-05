gefunden bei ALLERGONEWS am 21.05.2019 um 10:00 Uhr

Bei der kontinuierlichen Betreuung von COPD-Patienten kommt es darauf an, ob Luftnot oder Exazerbationen im Vordergrund stehen, heißt es in den neuen GOLD-Empfehlungen. Lesen Sie weiter auf: GOLD-Empfehlungen: Symptom- oder Exazerbationskontrolle bei COPD im Fokus Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

