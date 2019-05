Gesundheit – Potsdam: Keine ärztliche Meldepflicht bei Ambrosiaallergien

gefunden bei ALLERGONEWS am 13.05.2019 um 12:00 Uhr

Potsdam (dpa/bb) – Ärzte in Brandenburg sollen nach dem Willen der Landesregierung Fälle von Ambrosiaallergie auch künftig nicht melden müssen. Für eine Weitergabe anonymisierter Patientendaten gebe es keine gesetzliche Verpflichtung, teilte das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mit. Einen solchen Schritt hatten die Bürgermeister von zehn Lausitzer Kommunen in einem Positionspapier gefordert. [...] .../Auszug

weiterlesen »