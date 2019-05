gefunden bei ALLERGONEWS am 09.05.2019 um 15:00 Uhr

Auf dem am 08.05.2019 vom Tagesspiegel in Berlin veranstalteten Fachforum „Die sichere Arznei – Vom Hersteller über den Großhändler zum Patienten“ erläuterte Prof. Stefan Vieths, Vizepräsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), die verschiedenen Säulen der Arzneimittelsicherheit und den Umgang mit Fälschungen von Arzneimitteln, die in der Zuständigkeit des PEI liegen. Lesen Sie weiter auf: Die sichere Arznei [...] .../Auszug

weiterlesen »