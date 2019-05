gefunden bei ALLERGONEWS am 03.05.2019 um 16:44 Uhr

Forscher haben festgestellt, dass die Alterung bei COPD-Patienten im Vergleich zu Nichtrauchern und Rauchern ohne COPD um ein Vielfaches beschleunigt ist. Darauf machen die Lungenärzte der Deutschen Lungenstiftung aufmerksam. Raucher sollten also besser so bald wie möglich eine Tabakentwöhnung machen, um nicht an COPD zu erkranken. Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung COPD, die hauptsächlich durch Rauchen verursacht [...] .../Auszug

