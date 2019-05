gefunden bei ALLERGONEWS am 21.05.2019 um 12:00 Uhr

New research shows that the asthma drug benralizumab failed to decrease annual COPD exacerbation rates for patients with moderate to very severe COPD, a history of frequent moderate and/or severe exacerbations, and eosinophilic inflammation. Lesen Sie weiter auf: Benralizumab not effective reducing exacerbations in moderate to very severe COPD Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

