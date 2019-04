gefunden bei ALLERGONEWS am 29.04.2019 um 05:48 Uhr

Sodbrennen oder Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum, aber auch einige Medikamente können chronischen Hustenreiz verursachen. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) in einer aktualisierten Leitlinie zur Diagnose und Therapie von Husten bei Erwachsenen hin. Nicht immer liegt die Ursache für einen chronischen Husten in der Lunge oder in den oberen Atemwegen. Sodbrennen oder [...] .../Auszug

