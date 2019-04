Wahnsinnswoche 2019:18

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 30.04.2019 um 12:16 Uhr

In dieser Woche 76 Patientenkontakte und 8 Terminausfälle an zwei Tagen. Der Terminkalender ist bis zu meinem Urlaub (3.-21.6.2019) randvoll, und der Juli ist auch schon ausgebucht. Kurzfristige Folgetermine habe ich daher leider nicht im Angebot. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Am 2. und 3.5. bleibt die Praxis geschlossen. Hallo SoFas der Kranken Kassen: wenn ihr Leute, die wegen euch bereits bekannter, massiver Arbeitsplatzkonflikte, die eine Rückkehr an den Arbeitsplatz

weiterlesen »