Wahnsinnswoche 2019:15

In dieser Woche 190 Patientenkontakte und 24 Terminausfälle. Der Terminkalender ist bis zu meinem Urlaub (3.-21.6.2019) randvoll, und ich fange schon an, Termine im Juli zu vergeben. Kurzfristige Folgetermine habe ich daher leider nicht im Angebot. Vitamin D kann in manchen Fällen während der dunklen Jahreszeit hilfreich sein. Bitte nicht überdosieren - es drohen Nierenschäden. Gesundheitsminister Spahn (CDU) möchte, dass Sie Ihre "Gesundheitsdaten" für Forschungszwecke bekanntge

