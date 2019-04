gefunden bei ALLERGONEWS am 28.04.2019 um 12:00 Uhr

A new study of restaurant staff reveals low levels of food allergy knowledge and negative attitudes about serving people with food allergies, while exploring key factors that might influence such knowledge and attitudes. Lesen Sie weiter auf: Sub-optimal food allergy knowledge and attitudes among restaurant staff Quelle: ScienceDaily | Allergy Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »