03.04.2019

Auch HIV-2-Infizierte haben ohne Behandlung ein hohes Risiko, an Aids zu erkranken und zu sterben, so schwedische Forscher. Lesen Sie weiter auf: Studie mit Polizisten: HIV-2 nicht weniger bedrohlich als HIV-1 Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

