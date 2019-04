Selbsthilfe zur Stabilisierung

gefunden bei Vitos Blog am 24.04.2019 um 08:00 Uhr

Ehemaligentreffen hilft Patienten auf dem Weg in ein abstinentes Leben Einmal im Monat kommen Patienten des Vitos Klinikums Gießen-Marburg und Suchtkranke, die heute abstinent leben, in Gießen zusammen. Vom Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen Unterstützung profitieren dabei alle Teilnehmer. Die Idee, ein Ehemaligentreffen ins Leben zu rufen, entstand bereits vor circa 25 Jahren auf Anregung ehemaliger Patienten. Sie waren selbst wegen ihrer Alkoholabhängigkeit in Behandlung und wollte

