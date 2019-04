gefunden bei ALLERGONEWS am 09.04.2019 um 18:00 Uhr

Die AOK Plus erstattet ab sofort die Kosten für Impfungen gegen Gürtelrose. Die Impfung wird von der Ständigen Impfkommission für Menschen ab 60 Jahre sowie schon für ab 50-Jährige empfohlen, wenn sie an einer Grunderkrankung oder Immunschwäche leiden. Lesen Sie weiter auf: Sachsen / Thüringen: AOK Plus erstattet Impfung gegen Gürtelrose Quelle: Ärzte Zeitung | [...] .../Auszug

