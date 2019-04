gefunden bei ALLERGONEWS am 30.04.2019 um 14:42 Uhr

Verfahren zur Lungenvolumenreduktion (LVR) haben bei ausgewählten Patienten mit schwerem Lungenemphysem bereits gute Behandlungsergebnisse gezeigt. Allerdings können diese Erfolge in einzelnen Studien zum Teil stark variieren. Forschende haben nun in einer Übersichtsarbeit die Ergebnisse mehrerer Studien ausgewertet, um die Effekte einer LVR genauer bewerten zu können. In ihre Auswertung schlossen die Autoren insgesamt 20 randomisiert [...] .../Auszug

weiterlesen »