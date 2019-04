Lungenärzte begrüßen Leopoldina-Empfehlung zu Luftschadstoffen

gefunden bei ALLERGONEWS am 12.04.2019 um 14:04 Uhr

Die Stellungnahme der Leopoldina bringt wieder Sachlichkeit in die polarisierende Schadstoffdebatte und entspricht im Wesentlichen den Forderungen, die die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) in einem 2018 erschienen Positionspapier formuliert hatte. Je sauberer die Atemluft, desto gesünder die Menschen, zeigen Studien. Deshalb sollte Deutschland sich auch in Zukunft bemühen, die Schadstoffbelastung in der [...] .../Auszug

