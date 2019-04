gefunden bei ALLERGONEWS am 13.04.2019 um 11:25 Uhr

Ein Lymphknoten wurde gefriergetrocknet und in mehreren Schritten mit fluoreszierenden Antikörpern gefärbt: CD4 in blau, IgD in rot, GL7 in grün. rechts: Vergrößerte reaktive Zentren (Keimzentren). Man erkennt, dass T-Zellen (blau) und B-Zellen (rot) interagieren und ein reaktives Keimzentrum bilden, in dem aktivierte B-Zellen grün dargestellt sind. Wenn das Immunsystem außer Kontrolle gerät, führt dies [...] .../Auszug

