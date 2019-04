gefunden bei ALLERGONEWS am 17.04.2019 um 03:00 Uhr

Losing a loved one increases the risk of mortality. A recent review investigates whether changes to the immune system might help explain this effect. Lesen Sie weiter auf: How does bereavement impact the immune system? Quelle: Medical News Today | Immune System / Vaccines Titelbild/Grafik by Medical News Today | Healthline Media UK Ltd. .../Auszug

weiterlesen »