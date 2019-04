Heuschnupfen: Netzwerk soll Allergiker über Pollen informieren

gefunden bei ALLERGONEWS am 23.04.2019 um 08:42 Uhr

Birke, Weide, Esche: Pollenallergiker und Asthmatiker sollen vom 22. Mai an bessere Informationen über Pollenflug bekommen. Dann gehe das weltweit erste elektronische Polleninformationsnetzwerk in Betrieb, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montag mit. Beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sollen Menschen für jeden Standort und nach Pollenart die aktuelle Belastung abrufen können… Lesen Sie weiter [...] .../Auszug

