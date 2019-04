gefunden bei ALLERGONEWS am 16.04.2019 um 12:00 Uhr

Air pollution from diesel engines may worsen allergy-induced lung impairment more when tiny particles are filtered from the exhaust than when they are not, according to new research published online in the American Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Lesen Sie weiter auf: Diesel exhaust filtered of its tiny particles may [...] .../Auszug

weiterlesen »