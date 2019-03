Wahnsinnswoche 2019:09

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 03.03.2019 um 10:50 Uhr

In dieser Woche 173 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Bis auf Weiteres habe ich erst in 10-12 Wochen wieder Termine frei. Nach Schätzungen des Bundesversicherungsamtes müssten Krankenkassen etwa neun Milliarden Euro rückwirkend an den Gesundheitsfonds zurückzahlen. Im Artikel ist vorsichtig von "Manipulationen" die Rede. An anderer Stelle werden "Manipulationen" gern als Betrug bezeichnet. Aber bei dieser Größenordnung kommt das offenbar nicht mehr infrage... Menstruations

