gefunden bei ALLERGONEWS am 15.03.2019 um 05:45 Uhr

Asthma is a chronic disease that causes you to have inflammation in your airways. Doctors use lung function tests to see how your lungs function or to see if you have inflammation. Spirometry is one of the most common lung function tests. Lesen Sie weiter auf: Understanding Your Asthma Diagnosis: Spirometry Quelle: Asthma and Allergy [...] .../Auszug

weiterlesen »