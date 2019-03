gefunden bei ALLERGONEWS am 13.03.2019 um 17:00 Uhr

An Herpes Zoster erkranken rund 400.000 Menschen pro Jahr, 300.000 davon sind über 50 Jahre alt. Die Erkrankung hat eine hohe Lebenszeit-Prävalenz. Im Mittel erkrankt jeder Dritte im Laufe seines Lebens an Herpes Zoster. Gefürchtete Komplikation ist die Post-Zoster-Neuralgie. Lesen Sie weiter auf: Umfrage: Wie kommt die Empfehlung zur Zoster-Impfung an? Quelle: Ärzte Zeitung | [...] .../Auszug

