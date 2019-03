gefunden bei ALLERGONEWS am 22.03.2019 um 06:13 Uhr

Um eine Elimination der Tuberkulose zu erreichen, wäre ein jährlicher Rückgang der TB-Erkrankungen in Deutschland um 10 Prozent erforderlich. Darauf weist das Robert Koch-Institut anlässlich des Welt-Tuberkulose-Tags am 24. März hin. Tuberkulose (abgekürzt: TB oder TBC) ist eine heilbare Krankheit. Aber bei ihrer Bekämpfung stehen Experten vor vielen Problemen. Die Zahl der Tuberkuloseerkrankungen in Europa [...] .../Auszug

weiterlesen »