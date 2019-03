gefunden bei ALLERGONEWS am 12.03.2019 um 11:00 Uhr

Lungensport, ob allein oder in einer Gruppe, ist für Menschen mit COPD wichtig, um die körperliche Leistungsfähigkeit bestmöglich aufrechtzuerhalten. Lesen Sie weiter auf: Sport – allein oder in einer Lungensportgruppe? Quelle: CURADO | COPD Titelbild/Grafik by CURADO | Ihr Gesundheitsportal .../Auszug

weiterlesen »